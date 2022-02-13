По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений, – отметили в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что соответствующее решение о закрытии авиапространства не принималось. Этот вопрос обсудили на совещании с участием:

В Министерстве инфраструктуры Украины назвали такие заявления фейковыми. И подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины.

В то же время в ведомстве добавили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования.

"Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. В настоящее время проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", – говорится в сообщении.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, что рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю.

Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы,

– прокомментировал он.