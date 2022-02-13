По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, украинцы быстро смогли выехать из Молдовы благодаря слаженной работе консулов. За нашими гражданами из Украины приехали 4 автобуса.
Больше об этом За украинцами, чей самолет посадили в Молдове, уже выехали автобусы
Реакция МИД на посадку самолета
Олег Николенко заявил, что МИД готово сотрудничать с авиаперевозчиками и содействовать в решении их проблем, которые возникают из-за сложившейся ситуации.
МИД готово оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов,
– подчеркнул Николенко.
Посадка самолета SkyUp в Кишиневе: главное
- Самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе.
- В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России.
- Пассажиры рейса рассказали, что в аэропорту Кишинева провели около 5 часов.
- В компании отметили, что организовали трансфер для находившихся на борту украинцев. В МИД Украины пообещали обеспечить наших соотечественников питанием во время поездки. В Киев пассажиры самолета прибудут ориентировочно через 6 – 8 часов.
Текст сообщения Олега Николенко
Благодаря слаженной работе консулов 4 автобуса с пассажирами рейса SkyUp, который совершил экстренную посадку в Кишиневе, отправились в Украину. МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.