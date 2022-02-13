По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, украинцы быстро смогли выехать из Молдовы благодаря слаженной работе консулов. За нашими гражданами из Украины приехали 4 автобуса.

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Реакция МИД на посадку самолета

Олег Николенко заявил, что МИД готово сотрудничать с авиаперевозчиками и содействовать в решении их проблем, которые возникают из-за сложившейся ситуации.

МИД готово оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов,

– подчеркнул Николенко.

Посадка самолета SkyUp в Кишиневе: главное

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе.

В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России.

Пассажиры рейса рассказали, что в аэропорту Кишинева провели около 5 часов.

В компании отметили, что организовали трансфер для находившихся на борту украинцев. В МИД Украины пообещали обеспечить наших соотечественников питанием во время поездки. В Киев пассажиры самолета прибудут ориентировочно через 6 – 8 часов.

Текст сообщения Олега Николенко

Благодаря слаженной работе консулов ​​4 автобуса с пассажирами рейса SkyUp, который совершил экстренную посадку в Кишиневе, отправились в Украину. МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.