За словами речника МЗС Олега Ніколенка, українці швидко змогли виїхати з Молдови завдяки злагодженій роботі консулів. По наших громадян з України приїхали 4 автобуси.

Більше про це тут За українцями, чий літак примусово посадили в Молдові, вже виїхали автобуси

Реакція МЗС на посадку літака

Олег Ніколенко заявив, що МЗС готове співпрацювати з авіаперевізниками та сприяти у вирішенню їхніх проблем, які виникають через теперішню ситуацію.

МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів,

– наголосив Ніколенко.

Посадка літака SkyUp у Кишиневі: головне

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі.

В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії.

Пасажири рейсу розповіли, що в аеропорту Кишинева провели близько 5 годин.

У компанії зазначили, що організували трансфер для українців, які були на борту. У МЗС України пообіцяли забезпечити наших співвітчизників харчуванням на час поїздки. До Києва пасажири літака прибудуть орієнтовно за 6 – 8 годин.

Текст допису Олега Ніколенка

Завдяки злагодженій роботі консулів 4 автобуси з пасажирами рейсу SkyUp, який здійснив екстрену посадку в Кишиневі, вирушили до України. МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.