МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. Українські консули перебувають в аеропорту разом із нашими громадянами.

Важливо Заборонили залітати в Україну: літак з Португалії примусово посадили в Кишиневі, а не Києві

Речник українського МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що для пасажирів організували харчування.

Зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України. Тримаємо ситуацію на особливому контролі,

– написав Ніколенко.

Він додав, що МЗС також готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у розв'язанні проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.

Як пасажирів повернуть в Україну

Наразі готується доставка українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибули 4 автобуси. Протягом години вони вирушать до України. Зауважимо, що приблизний час у дорозі з Кишинева до Києва становить 6 – 8 годин без врахування проходження кордону.

Новина доповнюється...