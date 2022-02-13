Возможную отмену авиарейсов в Украину прокомментировал глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил, что власти ожидают стабилизацию ситуации в ближайшее время.

Читайте также В SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Украинцам обещают помощь с возвращением домой

Министр заверил, что Кабмин, Офис Президента и наши международные партнеры нарабатывают общие решения.

В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы,

– подчеркнул Кубраков.

Глава ведомства объяснил, что рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю, как и рынки капитала.

Напомним, Украина закрывать свое воздушное пространство не намерена.

Проблемы с авиарейсами в Украине: что известно

К теме – самолету запретили посадку в Киеве: видео