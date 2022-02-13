Держава надаватиме гарантії на польоти авіакомпаніям. Причиною цього є проблеми деяких перевізників зі страховими компаніями, які бояться здійснювати рейси через загрозу, яку створила Росія.

Зауважте Україна радить авіакомпаніям уникати польотів над Чорним морем

Що ухвалив уряд

Як розповів представник парламенту в Кабміні Тарас Мельничук, Міністерство інфраструктури створить гарантійний фонд для компаній-перевізників. На нього пропонують виділити з бюджету 16,6 мільярда гривень.

Фонд працюватиме з 14 лютого і до моменту, поки ситуація не стабілізується. Коштами розпоряджатиметься власне Мінінфраструктури. Саме воно і створить перелік повітряних суден, на які поширюватимуться державні гарантії.

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що Україна готова гарантувати безпеку літаків в українському повітряному просторі.

Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд сьогодні вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету,

– заявив Тимошенко.

Після того, як ситуація стабілізується і в існуванні фонду більше не буде необхідності, невикористані кошти спрямують на відновлення резерву держбюджету.

Проблеми з авіапростором України: головне

Уранці 13 лютого Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, здійснив вимушену посадку у Кишиневі. В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії. Опісля компанія таки вирішила скасувати рейси з 14 по 16 лютого.

Також свої рейси до 17 лютого вирішила скасувати нідерландська компанія KLM.

Компанія Lufthansa не виключила, що може припинити здійснювати рейси на українську територію.

Водночас в Україні заперечили інформацію про закриття нашого повітряного простору. Хоча Украерорух рекомендує авіакомпаніям не літати над Чорним морем до 19 лютого – там Росія проводить так звані "навчання" біля узбережжя окупованого нею Криму.

Офіс Президента заперечив закриття авіапростору України: дивіться відео