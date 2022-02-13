Таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу німецької авіакомпанії. Таке рішення залежатиме від "низки факторів".
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Lufthansa уважно стежить за ситуацією в Україні
Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість зупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки що не прийняте,
– зазначив представник компанії.
Про які саме фактори мовиться – наразі невідомо. Їх у Lufthansa не конкретизували.
У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти
Тим часом, у SkyUP тимчасово припинили продаж квитків на вильоти – з 14 по 16 лютого. У компанії кажуть, що роблять все можливе, аби не скасовувати рейси, проте при цьому не можуть ігнорувати вимоги лізингодавців.
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Проблеми з авіасполученням в Україні: що відомо
- 12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України
- Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив посадку у Кишиневі. Такі були вимоги лізингодавця.
- В Украероруху запевнили, що повітряний простір залишається відкритим для польотів.
- В Офісі Президента наголосили, що наразі не розглядають закриття повітряного простору.
Закриття авіапростору над Україною: у Мінінфраструктури заспокоїли громадян