Про це в коментарі повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, гостріше на ситуацію реагують компанії, які користуються лізинговими форматами.

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Позиція компаній з власним авіапарком – більш лояльна

На думку Подоляка, позиція компаній, у яких є власний авіапарк, є більш лояльна.

І нарешті, найважливіше, сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мій погляд, дещо нагадує свого роду часткову блокаду. Знову ж таки з елементами максимальної медійної ескалації,

– зазначив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака зауважив, що дивно, що Росія не піддається " настільки відвертій блокаді свого повітряного простору". Натомість України стикається з такими дивними ініціативами.

Графік польотів перелаштували окремі авіаперевізники

Якщо окремі авіаперевізники вирішили переналаштувати графік польотів, це точно ніяк не пов'язано з рішеннями або політикою нашої держави,

– додав радник голови ОП.

Зазначимо, що інформація про закриття повітряного простору України з'явилась вранці 13 лютого. Проте в Міністерстві інфраструктури назвали такі заяви фейковими.

Тим часом З Молдови виїхали українці, які були на борту примусово посадженого літака SkyUp

Що відомо про проблеми з авіасполученням з Україною:

Літак української авіакомпанії SkyUp, що летів з Мадейри до Києва, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі.

В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Причина – загроза нападу Росії.

Пасажирів до столиці України доправили автобусами.

У Мінінфраструктури наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України. Поки таке рішення не ухвалювали.

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