Об этом в комментарии сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, острее на ситуацию реагируют компании, которые пользуются лизинговыми форматами.

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Позиция компаний с собственным авиапарком – более лояльная

По мнению Подоляка, позиция компаний, у которых есть собственный авиапарк, более лояльна.

И наконец, самое важное, сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, несколько напоминает своего рода частичную блокаду. Опять же с элементами максимальной медийной эскалации,

– отметил Подоляк.

Советник Андрея Ермака заметил, что странно, что Россия не поддается "столь откровенной блокаде своего воздушного пространства". Зато Украина сталкивается с такими странными инициативами.

График полетов перестроили отдельные авиаперевозчики

Если отдельные авиаперевозчики решили перенастроить график полетов, это точно никак не связано с решениями или политикой нашего государства,

– добавил советник главы ОП.

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