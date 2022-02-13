Такую информацию обнародовали российские СМИ со ссылкой на пресс-службу немецкой авиакомпании. Такое решение будет зависеть от "ряда факторов".

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Lufthansa внимательно следит за ситуацией в Украине

Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановления предоставления услуг рассматривается. Но решение пока не принято,

– отметил представитель компании.

О каких именно факторах говорится – пока неизвестно. Их в Lufthansa не конкретизировали.

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что 23 января Lufthansa изменила график полетов в Киев. Причина – обострение политической ситуации и информация о возможном вторжении России. Теперь экипаж самолетов не ночевал в Украине. С 27 января Lufthansa возобновила ночную стоянку в Киеве, но ее время значительно сократилось.

В SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты

Тем временем, в SkyUP временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. В компании говорят, что делают все возможное, чтобы не отменять рейсы, однако при этом не могут игнорировать требования лизингодателей.

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Проблемы с авиасообщением в Украине: что известно

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя.

В Украэроруха заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.

В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.

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