Такую информацию обнародовали российские СМИ со ссылкой на пресс-службу немецкой авиакомпании. Такое решение будет зависеть от "ряда факторов".
К теме В Украине временно отменяют покрытие военных рисков в авиационном страховании
Lufthansa внимательно следит за ситуацией в Украине
Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановления предоставления услуг рассматривается. Но решение пока не принято,
– отметил представитель компании.
О каких именно факторах говорится – пока неизвестно. Их в Lufthansa не конкретизировали.
В SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты
Тем временем, в SkyUP временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. В компании говорят, что делают все возможное, чтобы не отменять рейсы, однако при этом не могут игнорировать требования лизингодателей.
Читайте также "Борисполь" работает в привычном режиме, но есть некоторые изменения в рейсах
Проблемы с авиасообщением в Украине: что известно
- 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины
- Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил посадку в Кишиневе. Таковы были требования лизингодателя.
- В Украэроруха заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.
- В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.
Закрытие авиапространства над Украиной: в Мининфраструктуры успокоили граждан