Государство будет предоставлять гарантии на полеты аваикомпаниям. Причиной этого являются проблемы некоторых перевозчиков со страховыми компаниями, которые боятся совершать рейсы из-за угрозы, которую создала Россия.
Заметьте Украина советует авиакомпаниям избегать полетов над Черным морем
Что приняло правительство
Как рассказал представитель парламента в Кабмине Тарас Мельничук, Министерство инфраструктуры создаст гарантийный фонд для компаний-перевозчиков. На него предлагают выделить из бюджета 16,6 миллиарда гривен.
Фонд будет работать с 14 февраля и до момента, пока ситуация не стабилизируется. Средствами будет распоряжаться собственно Мининфраструктуры. Именно оно и создаст перечень воздушных судов, на которые будут распространяться государственные гарантии.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что Украина готова гарантировать безопасность самолетов в украинском воздушном пространстве.
Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском небе. Для обеспечения безопасности полетов правительство сегодня решило выделить Мининфраструктуре средства из резервного фонда государственного бюджета,
– заявил Тимошенко.
После того, как ситуация стабилизируется и в существовании фонда больше не будет необходимости, неиспользованные средства направят на восстановление резерва госбюджета.
Проблемы с авиапространством Украины: главное
- Утром 13 февраля самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. В авиакомпании пояснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России. После Компания таки решила отменить рейсы с 14 по 16 февраля.
- Также свои рейсы до 17 февраля решила отменить нидерландская компания KLM.
- Компания Lufthansa не исключила, что может прекратить осуществлять рейсы на украинскую территорию.
- В то же время в Украине опровергли информацию о закрытии нашего воздушного пространства. Хотя Украэродвижение рекомендует авиакомпаниям не летать над Черным морем до 19 февраля – там Россия проводит так называемые "учения" у побережья оккупированного ею Крыма.
Офис Президента опроверг закрытие авиапространства Украины: смотрите видео