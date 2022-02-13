Відповідне рішення схвалили під час позачергового засідання Кабміну, яке відбулося 13 лютого.

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Уряд ухвалив протокольне рішення, аби Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки й Міністерство інфраструктури підготували план заходів щодо альтернативних шляхів повернення громадян на територію України в разі неможливості виконання вітчизняними авіаційними пасажирськими авіаперевізниками міжнародних рейсів у повітряному просторі України,

– зазначили у Кабінеті Міністрів.

Водночас для гарантування безперебійності польотів виділили понад 16,6 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на надання необхідних гарантій для страхових і лізингових компаній.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку авіаперевезень та забезпечити державні гарантії для лізингодавців і страхових компаній.

Зверніть увагу! В Україні 13 лютого почалася поширюватися інформація про нібито закриття авіасполучення. Передумовою до цього стало те, що страхові компанії відкликають гарантії на перельоти.

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В Украероруху запевнили, що повітряний простір залишається відкритим для польотів.

В Офісі Президента наголосили, що наразі не розглядають закриття повітряного простору.

Наприклад, міжнародний аеропорт "Бориспіль" продовжує працювати в штатному режимі.

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