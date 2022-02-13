Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережах. Кошти виділять з резервного фонду Держбюджету і передадуть Мінінфраструктури.

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Завдяки цим коштам вдасться гарантувати безпеку польотів

Таким чином, наголосив Мельничук, вдасться гарантувати безпеку польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 року і до врегулювання зовнішньополітичних загроз. Профільне міністерство затвердить перелік повітряних суден, на які поширяться ці гарантії.

Виділені кошти будуть використовуватись для гарантування безпеки польотів в України для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників з використанням ескроу-рахунків міністерства, відкритих у Нацбанку,

– пояснив Мельничук.

Після того, як ситуація нормалізується, невикористані кошти повернуть – аби відновити обсяги резервного фонду.

Рішення підтримали одноголосно

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, рішення у бюджетному комітеті підтримали одноголосно.

Це важливо! Представники уряду повідомили, що наразі перемовини ведуть з компаніями SkyUP, MAU та Bees. Саме ці перевізники отримали від своїх лізингодавців попередження, що 14 лютого – останні день польотів в Україну.

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Літак SkyUp, який летів з Португалії в Україну, приземлився замість Києва у Кишиневі.

Така вимога, кажуть у компанії, була у лізингодавця.

Також SkyUp повідомила про тимчасову зупинку продажу квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.

Раніше рейси в Україну припинила здійснювати нідерландська KLM, також таку можливість розглядає Lufthansa.

У Мінінфраструктури запевняють, що повітряний простір над Україною ніхто не закривав.

Допис Тараса Мельничука:

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив перерозподіл видатків Державного бюджету України передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України, прийнятим на позачерговому засіданні 13 лютого 2022 року.

Передбачається виділення з Резервного фонду державного бюджету 16,6 мільярда гривень Міністерству інфраструктури України для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 року до врегулювання зовнішньополітичних загроз.