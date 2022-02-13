Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях.
К теме Правительство выделило более 16 миллиардов, чтобы разблокировать полеты над Украиной
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Правительство приняло решение выделить более 16 миллиардов гривен на гарантии полетов в Украину. Уже вечером 13 февраля бюджетный комитет Верховной Рады согласовал перераспределение расходов Госбюджета.
Источник:телеграм Тараса Мельничука
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях.
К теме Правительство выделило более 16 миллиардов, чтобы разблокировать полеты над Украиной
Новость дополняется...