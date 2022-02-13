Соответствующее решение одобрили во время внеочередного заседания Кабмина, которое состоялось 13 февраля.

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Правительство приняло протокольное решение, чтобы Министерство иностранных дел, Министерство экономики и Министерство инфраструктуры подготовили план мероприятий по альтернативным путям возвращения граждан на территорию Украины в случае невозможности выполнения отечественными авиационными пассажирскими авиаперевозчиками международных рейсов в воздушном пространстве Украины,

– отметили в Кабинете Министров.

В то же время для гарантирования бесперебойности полетов выделили более 16,6 миллиарда гривен. Средства будут направлены на предоставление необходимых гарантий для страховых и лизинговых компаний.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок и обеспечить государственные гарантии для лизингодателей и страховых компаний.

Обратите внимание! В Украине 13 февраля началась распространяться информация о якобы закрытии авиасообщения. Предпосылкой к этому стало то, что страховые компании отзывают гарантии на перелеты.

Проблемы с авиасообщением: что известно

В Украеродвижении заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов.

В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.

Например, международный аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме.

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