Попри це, загарбники продовжують обстрілювати мирне населення. Про це 24 каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Сьогодні вночі знову потерпала Нікопольщина. Це обстріли РСЗВ та важкою артилерією. На щастя, постраждалих поки немає, але є руйнування. Є психологічний тиск на людей, які залишаються без світла, газу та води,

– відзначила Гуменюк.

Окупанти мають намір зупинити контрнаступ ЗСУ

За словами речниці, наразі росіяни розробляють напрямки Криворіжжя, Нікопольщини, які наближені до Запорізької АЕС. Там розташовані об'єкти критичної інфраструктури.

"Вони намагаються тиснути, аби зупинився рух війська на Херсонщині. Буцім-то лише тоді мирному населенню, що перебуває у тилових регіонах, стане спокійніше", – пояснює Гуменюк.

Окупанти продовжують обстрілювати території вздовж лінії розмежування, зокрема потерпає Березнегуватська громада. Відомо, що внаслідок обстрілів та вибухів жертв немає.

Все-таки ми намагаємося організувати евакуацію населення, яке готове до цього, має таку можливість і регіони дозволяють. А також продовжуємо працювати у режимі інформаційно тиші, аби найменше постраждало мирне населення, до домівок якого ми й несемо деокупацію,

– заявила вона.

Контрнаступ на Херсон: останні новини

ЗСУ знищує російських загарбників і звільняє українські території. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що на Півдні триває абсолютно прогнозована спецоперація зі звільнення території Херсонської області.

Українські бійці вже деокупували чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому.

Однак прорив на Херсонщині є не таким потужним, як на Харківщині. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що деморалізовані підрозділи відступили або здались у полон. Попри це, є й сили, які укріпились, стали в ешелоновану оборону й продовжують чинити опір.

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