Несмотря на это, захватчики продолжают обстреливать мирное население. Об этом 24 каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Достойно внимания В ОК "Юг" подтвердили, что удары по Кривому Рогу совершаются с целью остановить контрнаступление

Сегодня ночью снова страдал Никопольский район. Это обстрелы РСЗО и тяжелая артиллерия. К счастью, пострадавших пока нет, но есть разрушения. Есть психологическое давление на людей, которые остаются без света, газа и воды,

– отметила Гуменюк.

Оккупанты намерены остановить контрнаступление ВСУ

По словам спикера, россияне разрабатывают направления Криворожья, Никопольщины, которые приближены к Запорожской АЭС. Там расположены объекты критической инфраструктуры.

"Они пытаются давить, чтобы остановилось движение войска на Херсонщине. Вроде только тогда мирному населению, которое находится в тыловых регионах, станет спокойнее", - объясняет Гуменюк.

Оккупанты продолжают обстреливать территории вдоль линии разграничения, в том числе страдает Березнеговатская община. Известно, что в результате обстрелов и взрывов жертв нет.

Все-таки мы пытаемся организовать эвакуацию населения, которое готово к этому, имеет такую возможность и позволяют регионы. А также продолжаем работать в режиме информационно тишины, чтобы меньше пострадало мирное население, в дома которого мы и несем деоккупацию,

– заявила она.

Контрнаступление на Херсон: последние новости

ВСУ уничтожает российских захватчиков и освобождает украинские территории. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что на Юге продолжается абсолютно прогнозируемая спецоперация по освобождению территории Херсонской области.

Украинские бойцы уже деоккупировали четыре общины в Херсонской области. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой.

Однако прорыв на Херсонщине не такой мощный, как на Харьковщине. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что деморализованные подразделения отступили или сдались в плен. Несмотря на это, есть и укрепившиеся силы стали в эшелонированную оборону и продолжают сопротивляться.

В ОК "Юг" удивили хорошими новостями: смотрите видео