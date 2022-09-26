Силовикам дали час, чтобы отпустить задержанных. В противном случае митингующие устроят новый бунт. Обращение активистов опубликовали в местных телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.
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Мы выведем все деревни на федеральные трассы Дагестана, подожжем покрышки, дрова и сено! Остановим таким же способом поезда!
– отмечают местные.
Активисты уже начали сжигать портреты путина. Они призывают жителей региона приготовить спирт, испорченные покрышки, дрова и ждать сигнала.
Отпустили не всех
Впоследствии заявили, что силовики отпустили 10 активистов, но дагестанцы потребовали уволить всех. Поэтому людей снова призывали выходить на улицы. Попросили надеть бейсболки и избегать камер.
"Начинайте действовать и в Дагестане, и во всей россии!" – призывали активисты.
Подчеркнули, что "захватившую власть в стране чекистскую клоаку" могут победить только совместно. Поэтому призывают россиян держаться вместе до полной отмены мобилизации. Далее обещают четкие инструкции для каждого региона. Анонсируют события в 15:00.
Митинги в Дагестане: что известно
В Дагестане жители протестовали против мобилизации. Они перекрыли трассу, однако силовики пытались разогнать. Полиция стреляла в воздух, чтобы остановить митинги.
Дальше силовики начали хватать людей. Задержали около 150 человек.
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