Силовикам дали час, чтобы отпустить задержанных. В противном случае митингующие устроят новый бунт. Обращение активистов опубликовали в местных телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

Важно В Дагестане собираются устроить "майдан": потребуют остановить мобилизацию для Кавказа

Мы выведем все деревни на федеральные трассы Дагестана, подожжем покрышки, дрова и сено! Остановим таким же способом поезда!

– отмечают местные.

Активисты уже начали сжигать портреты путина. Они призывают жителей региона приготовить спирт, испорченные покрышки, дрова и ждать сигнала.

Отпустили не всех

Впоследствии заявили, что силовики отпустили 10 активистов, но дагестанцы потребовали уволить всех. Поэтому людей снова призывали выходить на улицы. Попросили надеть бейсболки и избегать камер.

"Начинайте действовать и в Дагестане, и во всей россии!" – призывали активисты.

Подчеркнули, что "захватившую власть в стране чекистскую клоаку" могут победить только совместно. Поэтому призывают россиян держаться вместе до полной отмены мобилизации. Далее обещают четкие инструкции для каждого региона. Анонсируют события в 15:00.

Митинги в Дагестане: что известно

В Дагестане жители протестовали против мобилизации. Они перекрыли трассу, однако силовики пытались разогнать. Полиция стреляла в воздух, чтобы остановить митинги.

Дальше силовики начали хватать людей. Задержали около 150 человек.

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