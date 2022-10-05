Росіяни – зовсім інші

Тож скільки б росіяни не називали себе братнім народом для нас, вони дуже відрізняються від українців і навіть білорусів. Про це 24 каналу розказав російський журналіст, шеф-редактор видання Insider Тимур Олевський.

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За його словами, росіяни не мають жодного досвіду, коли б вони могли довіряти один одному, а це необхідно для влаштування масових протестів. Вони просто не можуть зібратися разом задля спільної мети.

"Тобто просто зібратися разом вони можуть, але відчувати продовження того, що вони разом, після того, як настала умовна 18 година і акція формально закінчилася, не можуть. Не мають такого досвіду", – стверджує журналіст.

Він додав, що цей досвід, звичайно, потрібно якось створити, але ніхто не знає, як це зробити. На його думку, ймовірно, відчуття бодай якоїсь єдності з'явиться у тих росіян, яким вдасться повернутися додому з війни в України. Однак усе це бойове братерство та враження, що вони можуть щось зробити разом, ці люди, скоріш за все, направлять не на мітинги, а на створення банд. Принаймні так було у Радянському Союзі, а потім і в Росії з тими, хто повертався з Афганістану.

У таке я вірю. А у те, що люди зберуться, щоб захищати свої права – не вірю,

– зізнався Олевський.

Українцям важко зрозуміти, бо, як пояснив журналіст, російське місто дуже відрізняється від будь-якого українського міста або села тим, що у росіян немає відчуття громади, немає відчуття та розуміння того, що люди довкола з тобою знайомі, з тобою заодно, можуть підтримати, допомогти і, головне, не "здати".

"Приходить беркутівець після Майдану до людини, яка там була, наприклад, у село в Івано-Франківській області. Виходить усе село з вилами, і відправляє беркутівця слідом за іншими беркутівцями. Десь так би це було. А у Росії просто немає такого досвіду", – змоделював ситуацію він.

Чому росіяни не мають досвіду об'єднання

Як зібратися мільйону, щоб щось зробити, підкоряючись єдиному задуму, і в момент, коли це має відбуватися, щоб люди не боялися повернутися додому, – я не знаю,

– констатував журналіст.

Олевський пояснив, що росіяни не борються за себе, бо у них відсутнє зрозуміле спільне уявлення про те, як жити добре, і як погано. Вигадати таке уявлення, як жити добре, для росіян вдалося Путіну – для цього потрібно перемогти сусідню державу. І головне, що для росіян, які найбільше бояться держави та влади, йти воювати – відносно безпечно у тому сенсі, що держава цього не засуджує, ба більше – закликає до цього. Про протести, звичайно, такого сказати не можна.

"В Росії, яка є спадкоємицею Радянського Союзу, довгі роки чинили так, що у людей є певні підстави, щоб найбільше боятися саме державу. Через це країна не може реалізуватися", – вважає він.

Для цього потрібно сформувати громадянське суспільство, однак усі спроби зробити це, які з'являлися, і завдяки яким Путін зрозумів, що він може ніколи не повернутися у Кремль у 2012 році, зазнали поразки.

На переконання Олевського, громадянське суспільство формується, коли люди починають захищати слабких, об'єднуватися для якихось спільних справ чи розв'язання спільних проблем, допомагати тим, хто цього потребує чи навіть банально збиратися разом, щоб відповідати за свій під'їзд і самостійно вирішувати, як витрачати гроші на укладку асфальту пере своїм будинком. Утім, як стверджує журналіст, в Росії останні 10 років боролися з цим і в результаті – знищили.

Це знищувалося не випадково, а свідомо. Це спосіб управління країною, і це знищення привело до певних наслідків, які ми бачимо на вулиці. Люди не можуть зібратися, тому що вони не відчувають, що вийшовши вони можуть зробити щось разом,

– підсумував Олевський.

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Росіяни втікають замість того, щоб боротися

Схоже, разом росіяни можуть зібратися лише на кордонах – аби втекти з рідної землі замість того, щоб боротися з диктатурою. Як повідомляють російські ЗМІ з моменту оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії 21 вересня, за кордон виїхали сотні тисяч росіян. Порахувати точно кількість утікачів неможливо, різні джерела називають різні цифри – від 700 тисяч до мільйона.

До прикладу, у Міністерстві закордонних справ Казахстану повідомили, що станом на 4 жовтня їхні кордони перетнули 200 тисяч громадян Росії. У Грузії, що також дуже популярна серед росіян-втікачів, не назвали загальної цифри, однак повідомили, що всього за один тиждень туди приїхали 53 тисячі росіян. Щодня грузинські кордони перетинають близько 10 тисяч громадян країни-агресорки, а це – на 40 – 45% більше, ніж було до 21 вересня.