Центр протидії дезінформації та Український інститут національної пам'яті підготував 8 аргументів, які доводять, що росіяни та українці – не братні народи.

Варте уваги Повна поразка може змусити росіян переписати історію, – професор УКУ

Почати варто з історії, яку росіяни намагаються переписати. Адже Русь – це територія навколо Києва. У той час як територія сучасної Росії називалася Заліссям.

І хоча витоки всього українського, білоруського, російського та частково литовського і йдуть з Києва, але ці народи розвивалися окремо, адже відбувалися за різних історичних умов.

В Україні весь цей час залишалися демократичні традиції, у той час як в Московії були ординські порядки з возвеличенням правителя.

За часів комуністичної пропаганди історію України переписали як "придаток" до російської історії, зробивши її другорядної на фоні подій в Росії. Хоча це не відповідало справжньому розвитку подій.

Те саме стосується і культури. Російська пропаганда завжди намагалася зобразити українську культуру як частину російської, де українці мали б орієнтуватися на російські зразки. Але українська культура є унікальною та самодостатньою.

"Міфи про "братні народи" чи "єдиний народ" – абсолютно штучні. Концепція "братніх народів" – це хворий витвір радянської пропаганди на заміну російській імперській концепції "триєдиного народу". Це спроба насильно прив'язати українську історію до російської та заперечити право українців і білорусів на власний історичний вибір. Після Євромайдану це абсолютно втратило сенс. Нині, щоб обґрунтувати та виправдати агресію проти українського народу, кремлівська пропаганда почала говорити про "єдиний народ". Вони вплітають сюди і захист православ'я. Адже Росія визнає лише Московський патріархат. Та ми не єдиний народ і ніколи ним не були", – відзначили в Українському інституті національної пам'яті.