Центр противодействия дезинформации и Украинский институт национальной памяти подготовил 8 аргументов, доказывающих, что русские и украинцы – не братские народы.

Начать стоит с истории, которую русские пытаются переписать. Ведь Русь – это территория вокруг Киева. В то время как территория современной России называлась Залесьем.

И хотя истоки всего украинского, белорусского, русского и литовского и частично идут из Киева, но эти народы развивались отдельно, ведь происходили в разных исторических условиях.

В Украине все это время оставались демократические традиции, в то время как в Московии были ордынские порядки с возвеличиванием правителя.

Во времена коммунистической пропаганды историю Украины переписали как "придаток" к российской истории, сделав ее второстепенной на фоне событий в России. Хотя это не соответствовало настоящему развитию событий.

То же самое относится и к культуре. Российская пропаганда всегда пыталась изобразить украинскую культуру как часть российской, где украинцы должны ориентироваться на российские образцы. Но украинская культура является уникальной и самодостаточной.

"Мифы о "братских народах" или "едином народе" – совершенно искусственные. Концепция "братских народов" – это больной вымысел советской пропаганды на замену российской имперской концепции "триединого народа". Это попытка насильно привязать украинскую историю к российской и оспорить право украинцев и белорусов на собственный исторический выбор. После Евромайдана это совершенно потеряло смысл. Сейчас, чтобы обосновать и оправдать агрессию против украинского народа, кремлевская пропаганда начала говорить о "едином народе". Они вплетают сюда и защиту православия. Но мы не единый народ и никогда им не были", – отметили в Украинском институте национальной памяти.