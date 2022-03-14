Таку думку в ефірі 24 каналу висловив історик та професор УКУ Ярослав Грицак. За його словами, для росіян російська держава – це династія, яка тягнеться від Русі, тому це такий собі анахронізм, про який навіть немає що сказати.

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Що змусить росіян переписати історію

За його словами, російське суспільство просто так ніколи не визволиться від російської держави. Саме тому воно продовжує дивитися через окуляри "державної історії".

Повна поразка може змусити росіян переписати історію. Покликаючись на приклад Німеччини – поки її не перемогли, не денацифікували – нічого б не могло змінитись,

– заявив Грицак.

Він зауважив, що ця парадигма настільки глибоко в'їлась, що навіть ліберали вважають – тільки повний крах реальності, яка називається Росія – може змінити погляд на їхнє минуле.

Професор УКУ розповів, коли росіяни перепишуть свою історію: дивіться відео