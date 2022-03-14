Рішення суду оголосить його голова Джоан Донох'ю. Це відбудеться 16 березня у Гаазі о 16:00 за місцевим часом, тобто о 18:00 за Києвом.

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З огляду на карантинні обмеження, у залі суду будуть присутні лише представники суду та причетні до справи. Інші ж зможуть спостерігати за процесом у режимі онлайн.

Згодом Міжнародний суд надасть інформацію щодо присутності представників ЗМІ у залі суду.

Нагадаємо, що Україна після вторгнення Росії подала позов проти країни-агресорки за акт геноциду проти нашого народу, ажєе окупанти руйнують цивільну інфраструктуру українських міст та вбиває мирне населення.

Що цікаво, на слухання у справі російські представники не з'являлися, але надіслали ганебного листа з виправданням своє війни та перекладом звернення Путіна, яким той оголосив "спецоперацію".

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