Решение суда объявит его глава Джоан Донохью. Это произойдет 16 марта в Гааге в 16:00 по местному времени, то есть в 18:00 по Киеву.

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Учитывая карантинные ограничения, в зале суда будут присутствовать только представители суда и причастные к делу. Остальные же смогут наблюдать за процессом в режиме онлайн.

Впоследствии Международный суд предоставит информацию о присутствии представителей СМИ в зале суда.

Напомним, что Украина после вторжения России подала иск против страны-агрессора за акт геноцида против нашего народа, ведь оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру украинских городов и убивают мирное население.

Что интересно, на слушания по делу российские представители не появлялись, но направили позорное письмо с оправданием своей войны и переводом обращения Путина, которым тот объявил "спецоперацию".

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