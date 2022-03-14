Такое мнение в эфире 24 каналу высказал историк и профессор УКУ Ярослав Грицак. По его словам, для россиян российское государство – это династия, которая тянется от Руси, поэтому это некий анахронизм, о котором даже нечего сказать.

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Что заставит россиян переписать историю

По его словам, российское общество просто так никогда не избавится от российского государства. Именно поэтому оно продолжает смотреть через очки "государственной истории".

Полное поражение может вынудить россиян переписать историю. Ссылаясь на пример Германии – пока ее не победили, не денацифицировали – ничего бы не могло измениться,

– заявил Грицак.

Он отметил, что эта парадигма настолько глубоко въелась, что даже либералы считают только полный крах реальности, которая называется Россия может изменить взгляд на их прошлое.

Профессор УКУ рассказал, когда россияне перепишут свою историю: смотрите видео