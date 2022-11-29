Местные СМИ пишут, что предварительно взрыв произошел в районе Новосинеглазово, где расположен карьер по добыче щебня. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Боятся "черных мешков": в Казахстан от мобилизации сбежали более 400 тысяч россиян

В Челябинске было громко

Сотрудники МЧС России выехали в Новосинеглазово. Информация о взрыве уточняется. По другим локациям информация не подтверждается.

Местные телеграм-каналы начали распространять фото после взрыва. Судя по количеству дыма, взрыв был достаточно мощным.

В Челябинске "хлопок": фото с места событий

Мощный взрыв в Челябинске: смотрите видео

"Хлопок" в Белгороде

Под Белгородом второй раз за день прогремели громкие взрывы. Первая партия "хлопка" была утром, вторая – после обеда.

Пророссийские телеграм-каналы, как обычно, сообщили, что сработали силы противовоздушной обороны. В сети опубликовали фотографии, где видны следы в небе от взрывов. Как это было – смотрите по ссылке.

Накануне, 27 ноября, в Белгородской области также раздавались взрывы. В Шебекино возникли проблемы с водой – остановка помповой станции случилась из-за скачка напряжения.

Похоже, в Белгороде сработало "правило бумеранга". Губернатор Гладков стал рассказывать, что линия электропередач получила повреждения в результате обстрела. Обвинения традиционно звучали в сторону Украины.

Ранее – в Белгороде снова "пылает": видео