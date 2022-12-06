Безпілотники буцімто атакували комбінат "Слава". Про це пишуть російські пропагандисти, інформує 24 канал.

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"Наліт дронів" у Брянській області

У Росії стверджують, що у Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони нібито впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.

Так званий "наліт дронів" на комбінат, що розташований за 80 кілометрів від кордону Росії та України, стався сьогодні вночі, 6 грудня.

На територію комбінату залетіли приблизно два безпілотники – вони впали та вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом. У цей момент п'ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі вдалося уникнути,

– кажуть росЗМІ.

Але, як ми вже знаємо, пропагандисти можуть як завжди брехати, оскільки Україна не б’є по жителях та інфраструктурі Росії. Тому можливо й таке, що загарбники атакували самі себе, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.

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