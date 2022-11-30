Окупанти традиційно розповідають про "влучання боєприпасу", хоча всі знають, що Україна не б'є по території Росії. Цю маячню поширили у російських пабліках, передає 24 канал.

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Заявляють, мовляв, боєприпас скинули з безпілотника у резервуар із дизельним паливом. В результаті зайнялися ще 2 резервуари.

Під Брянськом горить нафтобаза: відео

Що відомо про пожежу

Губернатор регіону Богомаз заявив, що площа пожежі становила 1800 квадратних метрів. Потім вона сягнула 4 тисяч. Попри такі масштаби, запевняють, що постраждалих немає.

На місце займання росіяни відправили понад 80 пожежників та 30 одиниць техніки, зокрема, й пожежний потяг. Близько 09:00 заявили, що пожежу локалізували.

Масштабна пожежа у Брянській області / Фото з російських телеграм-каналів:

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"Снаряди" вже нібито й у Курську

Окупанти заявляють, що нібито "українські снаряди влучили" і у Курській області. Розповідають про 10 "прильотів". Ба більше, стверджують, мовляв, усі снаряди влучили в об'єкт енергопостачання. Тому у регіоні частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони.

Зауважимо, що український слід – традиційна версія окупантів, якою вони можуть виправдовувати власну недбалість.

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