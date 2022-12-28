Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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Из-за усиливающегося шторма враг максимально завел свою корабельную группировку в пункты базирования. Сейчас на боевом дежурстве находятся только 3 единицы. В то же время, среди них нет ни одного ракетоносителя.

Но отмечу, что это не повод расслабляться, потому что они могут вернуться. К тому же это не столь критических шторм, который не позволит вообще выходить в море и выполнять задачи,

– подчеркнула Гуменюк.

В то же время, она отметила, что ракетоносители заряжены и готовы за считанные часы выйти в море и начать атаку. Ранее Гуменюк говорила, что россияне к чему-то готовятся. Еще 5 декабря, когда оккупанты готовились к массированному ракетному удару, они выводили в море ракетоносители, поднимали стратегическую и тактическую авиацию. Таким образом, сейчас наблюдается похожая ситуация.

"Но сейчас они маневрируют. Помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени", – заявила Гуменюк.

Когда будет новая массированная атака по Украине

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