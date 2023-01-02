Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что в Черном море штормовая ситуация. По ее словам, море снова на нашей стороне.

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Россия держит в Черном море большой десантный корабль

Шторм заставил российские ракетоносители войти в пункты базирования. Гуменюк рассказала, что после атаки 29 декабря вражеские корабли зашли для пополнения запасов.

Вместе с тем, она прокомментировала информацию представителя Одесского ОВА Сергея Братчука. Он сообщил, что в Черном море на боевом дежурстве до 7 вражеских кораблей.

Гуменюк подчеркнула, что в Черном море нет ракетоносителей. Суда, о которых писал Братчук, – это представители другого направления деятельности. Среди них один большой десантный корабль.

Представитель ОК "Юг" заявила, что таким образом Россия пытается показать свое присутствие, а не высадить десант. Она подчеркнула, что для высадки десанта не способствует погода.

Российские корабли в Черном, Азовском и Средиземном морях / Фото ВМС Украины

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