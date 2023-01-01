Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Эксперт подчеркнул, что очередь до Новороссийска, где находилась военная база Черноморского флота России еще дойдет.

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По его словам, нужно поймать момент, когда корабли-носители "Калибров" заходят в Новороссийский порт для погрузки боекомплектов, а после обстрела они идут на следующей партией ракет.

В этот момент их нужно "поймать". И тогда можно нанести удар по военно-морской базе российского ВМС в Новороссийске. Ведь корабли дрейфуют в открытом море между Новороссийским и Керчью, а там их сложнее "поймать",

– объяснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что атака на эскадру Черноморского флота России – это вопрос времени. "А как она будет нанесена – с воздуха или по воде – увидим. Для нас с вами это будет сюрприз от Вооруженных Сил Украины", – подытожил Жданов.

Жданов прогнозирует удары по Черноморскому флоту России: видео

Что такое Черноморский флот России Это часть военно-морских сил России, расположенная в Черном море, но корабли имеют выход и к Средиземному морю. База дислокации флота расположена в Севастополе и с 2019 года ею руководит Игар Осипов. Вторая по значимости военно-морская база флота расположена в Новороссийске.



Источник: Это часть военно-морских сил России, расположенная в Черном море, но корабли имеют выход и к Средиземному морю. База дислокации флота расположена в Севастополе и с 2019 года ею руководит Игар Осипов. Вторая по значимости военно-морская база флота расположена в Новороссийске.Источник: Википедия

К слову, 18 ноября СМИ сообщили об атаке на нефтяной терминал на юге России. И самое главное здесь то, что рядом с ним расположена большая база Черноморского флота России.

Также в Минобороны Великобритании отмечают, что российскому морскому командованию пришлось перенести немало операций на подлодках. Случилось это благодаря тому, что украинские военные летом атаковали базу в оккупированном Севастополе. Черноморский флот в конце октября перестал патрулировать побережье Севастополя. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.