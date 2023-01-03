Внаслідок атаки загинула мирна жителька. Американські аналітики вважають, що "повітряний терор" Росії проти України, ймовірно, не принесе бажаного Кремлем інформаційного ефекту серед російських націоналістів.
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Ракетні удари вже неефективні
Як йдеться у звіті ISW, російський військовий блогер заявив, що удар, попри те, що він був добре виконаний, є надто малим і занадто пізнім.
Блогер стверджував, що "Росії потрібно було систематично завдавати таких ударів на початку війни". Також анонімний блогер стверджує, аби Росія досягла успіху в ракетних атаках, окупанти повинні завдавати максимальних збитків. А, оскільки, передноворічні прильоти були нелогічними, то у росіян знову нічого не вийшло.
Блогер зазначив, що це вже не перший випадок, коли російські війська не можуть завдати ефективних ударів через відсутність вторинних ударів, і що Росія загалом не має тактики масованих ракетних ударів.
Передноворічний ракетний обстріл України: що відомо
- 31 грудня росіяни запустили близько 20 ракет по Україні, 12 з яких збили сили ППО, а ще кілька впали на території Росії. Унаслідок атак є загиблі та поранені. У перші години Нового року по всій країні пролунала тривога, а росіяни почали атакувати дронами. 45 цілей далося збити.
- На жаль, не минулося без поранених і жертви внаслідок масованого ракетного удару. У Києві один з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом'янському районі. Також їх чули у Печерському й Голосіївському районах.
- Станом на вечір 31 грудня відомо про одну жертву ракетної атаки. Крім того, 22 людини зазнали поранень. За словами мера Віталія Кличка, 15 потерпілих госпіталізували до медичних закладів столиці. Троє з них, на жаль, у тяжкому стані.
- Зауважимо, що серед постраждалих – журналіст з Японії. Його поранило під час удару по готелю у Печерському районі Києва.