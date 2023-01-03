Внаслідок атаки загинула мирна жителька. Американські аналітики вважають, що "повітряний терор" Росії проти України, ймовірно, не принесе бажаного Кремлем інформаційного ефекту серед російських націоналістів.

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Ракетні удари вже неефективні

Як йдеться у звіті ISW, російський військовий блогер заявив, що удар, попри те, що він був добре виконаний, є надто малим і занадто пізнім.

Блогер стверджував, що "Росії потрібно було систематично завдавати таких ударів на початку війни". Також анонімний блогер стверджує, аби Росія досягла успіху в ракетних атаках, окупанти повинні завдавати максимальних збитків. А, оскільки, передноворічні прильоти були нелогічними, то у росіян знову нічого не вийшло.

Блогер зазначив, що це вже не перший випадок, коли російські війська не можуть завдати ефективних ударів через відсутність вторинних ударів, і що Росія загалом не має тактики масованих ракетних ударів.

Передноворічний ракетний обстріл України: що відомо