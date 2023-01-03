В результате атаки погибла мирная жительница. Американские аналитики считают, что "воздушный террор" России против Украины, по всей вероятности, не принесет желаемого Кремлем информационного эффекта среди российских националистов.
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Ракетные удары уже неэффективны
Как говорится в отчете ISW, российский военный блоггер заявил, что удар, несмотря на то, что он был хорошо выполнен, слишком мал и слишком поздний.
Блогер утверждал, что "России нужно было систематически наносить такие удары в начале войны". Также анонимный блоггер утверждает, чтобы Россия добилась успеха в ракетных атаках, оккупанты должны наносить максимальный ущерб. А поскольку предновогодние прилеты были нелогичными, то у россиян опять ничего не получилось.
Блогер отметил, что это уже не первый случай, когда российские войска не могут нанести эффективные удары из-за отсутствия вторичных ударов, и что Россия в целом не имеет тактики массированных ракетных ударов.
Предновогодний ракетный обстрел Украины: что известно
- 31 декабря россияне запустили около 20 ракет по Украине, 12 из которых сбили силы ПВО, а еще несколько упали на территории России. В результате атак погибли и ранены. В первые часы Нового года по всей стране раздалась тревога, а россияне начали атаковать дронами. 45 целей пришлось сбить.
- К сожалению, не обошлось без раненых и жертвы в результате массированного ракетного удара. В Киеве один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе. Также их слышали в Печерском и Голосеевском районах.
- По состоянию на вечер 31 декабря известно об одной жертве ракетной атаки. Кроме того, 22 человека получили ранения. По словам мэра Виталия Кличко, 15 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения столицы. Трое из них, к сожалению, в тяжелом состоянии.
- Заметим, что среди пострадавших – журналист Японии. Его ранили при ударе по гостинице в Печерском районе Киева.