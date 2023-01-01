Ранок 1 січня 2023 року для жителів Хмельницького розпочався з поганих новин – через масовану російську ракетну атаку 7 людей поранено та 1 особа загинула. Через деякий час глава обласної ОВА Сергій Гамалій зі сумом констатував, що терористи забрали життя юної хмельничанки Оксани Музики.

Читайте також Завдання не воєнного плану: яка справжня мета удару Путіна по Україні перед Новим роком

Усе місто боролося за її життя

Одразу після обстрілу дівчину госпіталізували, та лікарі оцінювали її стан як важкий. У суботу, 31 грудня, медики з усіх сил намагались врятувати життя Оксані, а соціальними мережами поширювались дописи зі закликами прийти у донорський центр, аби зібрати необхідну кількість крові для дівчини. На повідомлення відгукнулось близько 20 хмельничан, але навіть це не допомогло врятувати життя дівчині.

Голова правління Благодійного фонду "Мій Донор" Анастасія Козак прокоментували цю ситуацію. Вона написала, що Оксана не вижила.

Зверніть увагу! Попри те, що життя хмельничанки врятувати не вдалось, кров все одно потрібна. Анастасія Козак закликала за можливості не скасовувати донацію та прийти у центр.

Окрім того, глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у своїх соцмережах поспівчував рідним та близьким загиблої.

Дівчина – 22 роки – яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм. Співчуття рідним та близьким! Росіяни, горіти вам у пеклі,

– наголосив він.

Зазначмо, що Оксана вела особисту сторінку в інстаграмі, де викладала безліч світлин зі свого молодого життя. На багатьох кадрах вона була з коханим, ймовірно, навіть у статусі зарученої дівчини.

Друзі та близькі Оксани Музики публікують на своїх сторінках інстаграм-історії, у яких згадають про неї та зізнають, що не вірять, що її смерть – це правда.



Близькі Оксани Музик про її смерть / Скриншот зі соціальних мереж



Вшанування пам'яті про Оксану Музику / Скриншот зі соціальних мереж

Редакція 24 Каналу також співчуває усім родичам та близьким загиблої Оксани Музики. Світла пам'ять про дівчинку.

Нагадаємо, в останній день 2022 року російські окупанти здійснили чергову 11 масовану ракетну атаку по містах України. Зокрема, вони вдарили двома ракетами по Хмельницькому по мікрорайону Дубове.

Відомо, що окупанти влучили в один з військових об'єктів міста, однак через це також пошкоджено АЗС, дитячий садок, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, склади, магазини та об'єкти комунальної інфраструктури.