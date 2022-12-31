У Хмельницькому російські терористи атакували військовий об'єкт та АЗС, пише 24 Канал. Момент прильоту потрапив на камери спостереження одного з магазинів.
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У Хмельницькому зафіксував приліт на відео
На відео, яке опублікували місцеві пабліки, чути потужний звук вибуху від падіння ракети. Після цього послідувала вибухова хвиля.
Унаслідок цього в магазині почали падати інші предмети.
Момент обстрілу Хмельницького: відео
Що відомо про обстріл Хмельницького
В обід російські військові атакували Хмельницький ракетами. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що через обстріл пошкоджена техніка.
Також відомо, що пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. Унаслідок удару окупантів госпіталізовано 8 цивільних осіб.
Повідомляється, що наймолодшій постраждалій – 19 років. Дівчина (22 роки) – у важкому стані.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин уточнив, що наразі медики борються за життя двох постраждалих.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садочок, промислові, комерційні об'єкти, магазини й комунальна інфраструктура.
Росія атакувала Україну: головне
- Під час ракетного обстрілу Росія атакувала кілька українських міст. У Києві зафіксовано прильоти у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах. Відомо про одного загиблого та 22 постраждалих.
- У Запоріжжі окупанти влучили в приватні будинки, а в Миколаєві після прильотів почалися пожежі. Там також є постраждалі. Під удар потрапили цивільна та критична інфраструктура.
- Сили ППО збили 12 із понад 20 крилатих ракет. 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей. Також був збитий один ворожий БпЛА.