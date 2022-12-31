В Хмельницком русские террористы атаковали военный объект и АЗС, пишет 24 Канал. Момент прилета попал на камеры наблюдения одного из магазинов.

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В Хмельницком зафиксировал прилет на видео

На видео, опубликованном местными пабликами, слышен мощный звук взрыва от падения ракеты. После этого последовала взрывная волна.

В результате в магазине начали падать другие предметы.

Момент обстрела Хмельницкого: видео

Что известно об обстреле Хмельницкого

В обед русские военные атаковали Хмельницкий ракетами. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что из-за обстрелов повреждена техника.

Также известно, что повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов и складские помещения. В результате удара оккупантов госпитализированы 8 гражданских лиц.

Сообщается, что самой молодой пострадавшей – 19 лет. Девушка (22 года) – в тяжелом состоянии.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что сейчас медики борются за жизнь двух пострадавших.

Также в результате обстрела повреждены детский сад, промышленные, коммерческие объекты, магазины и коммунальная инфраструктура.

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