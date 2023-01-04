Мовиться про високоточну зброю. Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Скільки ракет залишилось у Росії

За словами Скібіцького, у російських загарбників лишилися ракети Х-101, Х-555 та "Калібри". Також є балістичні ракети "Іскандери".

Х-101, Х-555 і "Калібри" – це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 – 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато,

– розповів представник розвідки.

Скібіцький зазначив, що 2 – 3 удари – це приблизно 80 ракет під час атаки, хоча може бути й більше.

Що каже Буданов

Нещодавно глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що тієї кількості ракет, яка залишилась у Росії вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі.