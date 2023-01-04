Таку думку озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що напевно не можна це стверджувати, оскільки влучань не було. Але ракети летіли в ті місця, де розташовані центри прийняття рішень.
Увага Вибиті шибки та перелякані люди: з'явилось відео з камер спостереження Палацу "Україна"
Перша хвиля не йшла по об'єктах енергетики. Питання: куди вона йшла? Я особисто підозрюю, що вони били по центрах прийняття рішень. Якщо оцінювати географію збитих ракет: чи не на Банкову це все летіло, або Печерськ,
– зазначив Олексій Арестович.
Радник наголосив, що жодного попадання в центри прийняття рішень не було, ППО відпрацювало на відмінно.
"Ми не можемо точно сказати, що у них була така ціль. У мене є така підозра. Не виключено, що вони спробували й це, перевірити реакцію", – додав Арестович.
Росія могла цілитись у Банкову: відео
Головне про російську атаку по Києву 31 грудня
- Напередодні Нового року Київ витримав кілька атак з боку Росії. Зокрема, 31 грудня Росія випустила по Україні понад 20 ракет – 7 ракет вдалося збити.
- На жаль, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Станом на 2 січня було відомо, що понад 20 людей постраждали, а 2 – померли. Крім того, ракетна атака завдала багато руйнувань.
- Ворог продовжив атакувати столицю й у Новорічну ніч. Сили ППО знищили 45 безпілотників-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, якими російські окупанти атакували Україну. Зокрема, у Києві було виявлено 32 повітряні цілі, усі було знищено.