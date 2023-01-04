Таку думку озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що напевно не можна це стверджувати, оскільки влучань не було. Але ракети летіли в ті місця, де розташовані центри прийняття рішень.

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Перша хвиля не йшла по об'єктах енергетики. Питання: куди вона йшла? Я особисто підозрюю, що вони били по центрах прийняття рішень. Якщо оцінювати географію збитих ракет: чи не на Банкову це все летіло, або Печерськ,

– зазначив Олексій Арестович.

Радник наголосив, що жодного попадання в центри прийняття рішень не було, ППО відпрацювало на відмінно.

"Ми не можемо точно сказати, що у них була така ціль. У мене є така підозра. Не виключено, що вони спробували й це, перевірити реакцію", – додав Арестович.

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