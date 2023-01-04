Такое мнение озвучил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что, наверное, нельзя это утверждать, поскольку попаданий не было. Но ракеты летели в те места, где расположены центры принятия решений.

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Первая волна не шла по объектам энергетики. Вопрос: куда она уходила? Я лично подозреваю, что они избивали по центрам принятия решений. Если оценивать географию сбитых ракет: чуть ли не на Банковой это все летело, или Печерск,

– отметил Алексей Арестович.

Советник подчеркнул, что никакого попадания в центры принятия решений не было, ПВО отработало отлично.

"Мы не можем точно сказать, что у них была такая цель. У меня есть такое подозрение. Не исключено, что они попытались и это проверить реакцию", – добавил Арестович.

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