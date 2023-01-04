Такое мнение озвучил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что, наверное, нельзя это утверждать, поскольку попаданий не было. Но ракеты летели в те места, где расположены центры принятия решений.
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Первая волна не шла по объектам энергетики. Вопрос: куда она уходила? Я лично подозреваю, что они избивали по центрам принятия решений. Если оценивать географию сбитых ракет: чуть ли не на Банковой это все летело, или Печерск,
– отметил Алексей Арестович.
Советник подчеркнул, что никакого попадания в центры принятия решений не было, ПВО отработало отлично.
"Мы не можем точно сказать, что у них была такая цель. У меня есть такое подозрение. Не исключено, что они попытались и это проверить реакцию", – добавил Арестович.
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Главное о российской атаке по Киеву 31 декабря
- В канун Нового года Киев выдержал несколько атак со стороны России. В частности, 31 декабря Россия выпустила по Украине более 20 ракет – 7 ракет удалось сбить.
- К сожалению, в результате атаки пострадавшие и погибшие. По состоянию на 2 января было известно, что более 20 человек пострадали, а 2 умерли. Кроме того, ракетная атака нанесла много разрушений.
- Враг продолжил атаковать столицу и в Новогоднюю ночь. Силы ПВО уничтожили 45 беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, которыми российские оккупанты атаковали Украину. В частности, в Киеве было обнаружено 32 воздушных целей, все были уничтожены.