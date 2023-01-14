Такие случаи происходят при применении врагом баллистики или С-300, летящих по баллистической траектории. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Почему взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги
По словам Игната, не всегда удается фиксировать запуски таких ракет. Информация поступает из разных источников, в частности от наших партнеров.
В эфире национального телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что баллистическая ракета выпускается с наземной установки, летит по дуге и опускается на свою цель на большой скорости. Оккупанты запускают баллистические ракеты "Искандер-М" и "Точка-У", как была атакована Украина с северного направления с первых дней полномасштабной войны.
Сейчас их чаще применяют в прифронтовых городах, но это уже не "чистого вида" баллистические ракеты, а С-300. Игнат отметил, что есть вероятность, что эти ракеты применяются уже с северного направления. В столице уже исследуют обломки.
Будет установлено, какой тип ракет был... Как "Искандер", так и С-300 летят именно по баллистической траектории. Время на реагирование довольно незначительное. Расстояние небольшое от запуска до самой столицы. Это очень усложняет. Тем более, что средств, которые эффективно обнаруживают и уничтожают, у нас пока нет на вооружении,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.
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Что известно об атаке россиян на столицу 14 января
- Около 9:30 жители Левого берега услышали громкие взрывы, однако воздушная тревога не была объявлена. Киевлян известили о ракетной опасности через несколько минут. Мэр сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы.
- В КМВА рассказали, что оккупанты попали в объект инфраструктуры. На место прибыли необходимые службы.
- В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию рухнули обломки ракеты. В результате вспыхнул пожар. Предварительно, без пострадавших.
- В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину.
- Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что враг попал в жилые дома в Киевской области. В частности, в застройку в селе Копылов.
- Глава ОВА Алексей Кулеба отметил, что в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.