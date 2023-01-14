Такие случаи происходят при применении врагом баллистики или С-300, летящих по баллистической траектории. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По словам Игната, не всегда удается фиксировать запуски таких ракет. Информация поступает из разных источников, в частности от наших партнеров.

В эфире национального телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что баллистическая ракета выпускается с наземной установки, летит по дуге и опускается на свою цель на большой скорости. Оккупанты запускают баллистические ракеты "Искандер-М" и "Точка-У", как была атакована Украина с северного направления с первых дней полномасштабной войны.

Сейчас их чаще применяют в прифронтовых городах, но это уже не "чистого вида" баллистические ракеты, а С-300. Игнат отметил, что есть вероятность, что эти ракеты применяются уже с северного направления. В столице уже исследуют обломки.

Будет установлено, какой тип ракет был... Как "Искандер", так и С-300 летят именно по баллистической траектории. Время на реагирование довольно незначительное. Расстояние небольшое от запуска до самой столицы. Это очень усложняет. Тем более, что средств, которые эффективно обнаруживают и уничтожают, у нас пока нет на вооружении,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Обратите внимание! Игнат также отметил, что оккупанты могли ударить по Киеву и с С-400. В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" отметили, что сегодня не получали ни одного сообщения о запуске ракет с территории Беларуси. Также не зафиксированы взлеты истребителей с белорусских аэродромов, в частности, в Мачулищах и Барановичах.

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