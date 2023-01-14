Утром 14 января в Киеве раздались взрывы. Впоследствии после этого в столице объявили о воздушной тревоге и местные власти сообщили о ракетной атаке. К сожалению, есть попадание в важный объект.
Утром в Киеве раздались взрывы – россияне поразили объект критической инфраструктуры. Также обломки вражеской ракеты упали на нежилое здание.
Утром 14 января в Киеве раздались взрывы. Впоследствии после этого в столице объявили о воздушной тревоге и местные власти сообщили о ракетной атаке. К сожалению, есть попадание в важный объект.