В результате вражеских обстрелов на одном из гражданских объектов Николаевской области вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

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Что известно об очередной атаке россиян

Российские захватчики с 06:09 утра субботы обстреляли Очаков и Очаковскую громаду. Били из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеской атаки повреждены окна многоэтажки. Кроме того, произошло возгорание гаража и двух автомобилей.

В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет,

– отметил Ким.

Также он добавил, что в 06:30 оккупанты ударили по Куцурубской громаде. В одном из населенных пунктов поврежден жилой дом. Предварительно обошлось без пострадавших.

Оккупанты снова ударили по Запорожье

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что утром враг в очередной раз обстрелял Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, уточняется.

Обратите внимание! Куртев отметил, если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

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Российские военные обстреляли Харьков