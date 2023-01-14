Зранку 14 січня у Києві пролунали вибухи. Згодом після цього у столиці оголосили про повітряну тривогу й місцева влада повідомила про ракетну атаку. На жаль, є влучання у важливий об'єкт.

До теми Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об'єкті спалахнула пожежа

Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що зранку 14 січня Росія влучила в об'єкт інфраструктури. На місце одразу прибули необхідні служби.

Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію впали уламки ракети. На щастя, постраждалих немає.

Важливо! До відбою повітряної тривоги киян закликали перебувати в укриттях.

Окупанти влучили у житлову забудову

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. В будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає.