Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. Що стало причиною – невідомо.

До теми Жодних наступальних дій ворога з Півночі, – у ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві

Що відомо про ранкові вибухи в Києві та області

За інформацією Кулеби, на одному з об'єктів критичної інфраструктури є загоряння. На місці працюють відповідні служби. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що пропагандистські телеграм-канали почали писати про нібито наступ з Білорусі. Насправді ж ранкові звуки вибухів у столиці та області не пов'язані з військовими діями. Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як у ЗСУ прокоментували вибухи

У ЗСУ наголосили, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає. За інформацією Павлюка, вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.

"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі", – заявив Павлюк.

Він зазначив, що якби була загроза, то кияни та жителі області почули б сигнали повітряної тривоги. Причину вибухів мають повідомити згодом.

Днем раніше в області знищували вибухонебезпечні предмети

13 січня на околицях столиці піротехніки знищували вибухонебезпечні предмети. Про це повідомили в КМВА. Зазначалося, що розмінування проводитимуть у Бучанському та Вишгородському районах.

Тож жителів області закликали не панікувати, коли вони почують звуки вибухів.

Вибухи у Запоріжжі

Зранку 14 січня вибухи також прогриміли у Запоріжжі. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти вранці знову атакували місто. Інформація щодо вибухів та їх наслідки уточнюються.

Він закликає жителів міста та області терміново пройти в укриття та перебувати у них до закінчення повітряної тривоги.