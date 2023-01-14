Такі випадки трапляються при застосуванні ворогом балістики або С-300, які летять за балістичною траєкторією. Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За словами Ігната, не завжди вдається фіксувати запуски таких ракет. Інформація надходить з різних джерел, зокрема, від наших партнерів.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил зазначив, що балістична ракета випускається з наземної установки, летить по дузі та опускається на свою ціль на великій швидкості. Окупанти запускають балістичні ракети "Іскандер-М" та "Точка-У", як була атакована Україна з північного напрямку з перших днів повномасштабної війни.

Наразі їх найчастіше застосовують у прифронтових містах, але це вже не "чистого виду" балістичні ракети, а С-300. Ігнат зазначив, є ймовірність, що ці ракети застосовуються вже з північного напрямку. У столиці вже досліджують уламки.

Буде встановлено, який саме тип ракет був... Як "Іскандер", так і С-300 летять саме по балістичній траєкторії. Час на реагування доволі таки незначний. Відстань невелика від запуску до самої столиці. Це дуже ускладнює. Тим паче засобів, які ефективно виявляють та знищують, у нас поки немає на озброєнні,

– підкреслив речник Повітряних сил.