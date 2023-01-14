Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

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Тимошенко зазначив, що під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову в селі Копилів. На місці вже працюють екстрені служби.

В будинках місцевих мешканців вибито вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає,

– написав заступник глави ОП.

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