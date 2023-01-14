У розвідувальному огляді міноборони Британії йдеться про те, що 11 січня 2023 року група зі щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшла з Новоросійської військово-морської бази.
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Чи очікувати чергових масованих атак
"З огляду на тип і кількість кораблів, що вийшли в море одночасно, ця активність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона ідентифікувала", – повідомляє розвідка.
Там також зазначають, що малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування.
Малоймовірно, що флот готується до проведення десантно-штурмових операцій,
– йдеться в огляді.
Розвідка наголошує, що Чорноморський флот Росії значною мірою продовжує фокусуватись на сприйнятті загроз з боку України і продовжує надавати пріоритет захисту сил, а не наступальним чи патрульним операціям.
Британська розвідка оцінила льотні навчання в Білорусі
- 8 січня міноборони Білорусі оголосило про проведення в країні спільних з Росією льотно-тактичних навчань. Вони триватимуть з 16 січня по 1 лютого.
- Авіакоригувальники зафіксували прибуття всього 12 вертольотів Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. На деяких з них є позначки окупантів – "Z".
- Як заявили у британській розвідці, нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.
- Попри те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Експерти вважають, що вони навряд чи стануть надійною наступальною силою.