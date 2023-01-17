За даними Кирила Тимошенка, дитину знайшли вранці 17 січня. Вона була на 4 поверсі багатоповерхівки.

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Що відомо про загиблу дитину

О 09:46 (17 січня – 24 Канал) з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини,

– написав Кирило Тимошенко.

За даними заступника глави Офісу Президента, станом на 10:08 17 січня загинула 41 особа, з них 4 дитини.

Окрім того, травмовані 79 осіб, з них 16 дітей. Працівники ДСНС змогли врятувати 39 людей, з них 6 дітей.