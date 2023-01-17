У ДСНС повідомили, що станом на 08:00 17 січня врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. На жаль, унаслідок атаки Росії загинуло 40 осіб, з яких 3 дитини. Також травмовано 79 осіб (16 дітей).

Зверніть увагу Зло має бути покаране: поіменний список відповідальних за масове вбивство українців у Дніпрі

У лікарнях перебувають 28 постраждалих

Отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 18 осіб встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, у лікарнях, 25 осіб наразі розшукуються.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що рятувальна операція триває понад 63 години. Всього до робіт залучено 415 осіб та 60 одиниць техніки.

Повідомляється, що уламки зруйнованого російською ракетою будинку розібрані на 90%. Він додав, що 10 постраждалих у важкому стані.

У Дніпрі розбирають завали зруйнованого будинку / Фото з телеграму Валентина Резніченка

Що відомо про атаку Росії на Дніпро