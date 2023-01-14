Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов. За його словами, на місцях влучань наразі працюють екстрені служби.

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У Харкові вдарили по об'єктах інфраструктури

Синєгубов розповів, що на Харківщині зафіксували 2 "прильоти" ворожих ракет в об'єкт критичної інфраструктури.

Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється,

– зазначив голова ОВА.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зауважив, що станом на 16:40 досі триває масована ракетна атака по Україні. Ворог цілить по об'єктах інфраструктури.

"Одразу після її закінчення всі комунальні та енергетичні служби Харкова почнуть роботу по відновленню світло, тепло та водопостачання міста. У місті працює тільки наземний транспорт – ми залучили схему автобусних маршрутів на випадок відключення електроенергії, які дублюють основні магістральні маршрути трамваїв та тролейбусів", – розповів мер.

Він закликав усіх зберігати спокій та нагадав, що в Харкові відкриті Пункти Незламності, де у разі необхідності можна зарядити свої мобільні телефони, зігрітися, випити гарячі напої.

"Ми подолаємо і цей виклик!! Вистоїмо та обов'язково Переможемо!! Ми – разом! Ми – харків'яни!!!" – підсумував Терехов.

За інформацією Суспільне, речник "Харківобленерго" Володимир Скічко розповів, що Харків та усі громади області повністю знеструмлені внаслідок влучання російських ракет по об'єктах енергетичної інфраструктури. Наразі немає точних прогнозів, коли відновлять енергопостачання.

Масована ракетна атака 14 січня: коротко